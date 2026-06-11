H2h Adamas Howrah Warriors vs Shrachi Rarh Tigers T20 Bengal T20 League, Women 11.06.2026

T20

ADA
ADA

154

SHR
SHR

137

Adamas Howrah Warriors vs Shrachi Rarh Tigers

T20, Bengal T20 League, Women

ADAAdamas Howrah Warriors

SHRShrachi Rarh Tigers