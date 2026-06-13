H2h Rashmi Medinipur Wizards vs Servotech Siliguri Strikers T20 Bengal T20 League, Women 13.06.2026

T20

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Rashmi Medinipur Wizards vs Servotech Siliguri Strikers

T20, Bengal T20 League, Women

SERServotech Siliguri Strikers

RASRashmi Medinipur Wizards