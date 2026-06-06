Bengal T20 League, Women Schedule 2026
|Date
|Match Details
|Stadium
Jun 06, 2026
03:30 AM
Lux Shyam Kolkata Tigers vs Novus Purulia Royals
Bengal T20 League, Women
No info
Jun 06, 2026
08:00 AM
Murshidabad Kueens vs Shrachi Rarh Tigers
Bengal T20 League, Women
No info
Jun 07, 2026
03:30 AM
Adamas Howrah Warriors vs Rashmi Medinipur Wizards
Bengal T20 League, Women
No info
Jun 08, 2026
03:30 AM
Shrachi Rarh Tigers vs Lux Shyam Kolkata Tigers
Bengal T20 League, Women
No info
Jun 08, 2026
08:00 AM
Servotech Siliguri Strikers vs Adamas Howrah Warriors
Bengal T20 League, Women
No info
Jun 09, 2026
03:30 AM
Murshidabad Kueens vs Novus Purulia Royals
Bengal T20 League, Women
No info
Jun 10, 2026
03:30 AM
Servotech Siliguri Strikers vs Murshidabad Kueens
Bengal T20 League, Women
No info
Jun 10, 2026
08:00 AM
Sobisco Smashers Malda vs Rashmi Medinipur Wizards
Bengal T20 League, Women
No info
Jun 11, 2026
03:30 AM
Adamas Howrah Warriors vs Shrachi Rarh Tigers
Bengal T20 League, Women
No info
Jun 12, 2026
03:30 AM
Sobisco Smashers Malda vs Murshidabad Kueens
Bengal T20 League, Women
No info
Jun 13, 2026
03:30 AM
Rashmi Medinipur Wizards vs Servotech Siliguri Strikers
Bengal T20 League, Women
No info
Jun 13, 2026
08:00 AM
Adamas Howrah Warriors vs Sobisco Smashers Malda
Bengal T20 League, Women
No info
Jun 14, 2026
03:30 AM
Lux Shyam Kolkata Tigers vs Murshidabad Kueens
Bengal T20 League, Women
No info
Jun 14, 2026
08:00 AM
Shrachi Rarh Tigers vs Servotech Siliguri Strikers
Bengal T20 League, Women
No info
Jun 15, 2026
03:30 AM
Novus Purulia Royals vs Rashmi Medinipur Wizards
Bengal T20 League, Women
No info
Jun 15, 2026
08:00 AM
Murshidabad Kueens vs Adamas Howrah Warriors
Bengal T20 League, Women
No info
Jun 16, 2026
03:30 AM
Shrachi Rarh Tigers vs Sobisco Smashers Malda
Bengal T20 League, Women
No info
Jun 17, 2026
03:30 AM
Sobisco Smashers Malda vs Servotech Siliguri Strikers
Bengal T20 League, Women
No info
Jun 17, 2026
08:00 AM
Rashmi Medinipur Wizards vs Lux Shyam Kolkata Tigers
Bengal T20 League, Women
No info
Jun 18, 2026
03:30 AM
Novus Purulia Royals vs Adamas Howrah Warriors
Bengal T20 League, Women
No info
Jun 18, 2026
08:00 AM
Murshidabad Kueens vs Rashmi Medinipur Wizards
Bengal T20 League, Women
No info