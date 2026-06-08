H2h Shrachi Rarh Tigers vs Lux Shyam Kolkata Tigers T20 Bengal T20 League, Women 08.06.2026

T20

SHR
SHR

146

LUX
LUX

140

Shrachi Rarh Tigers vs Lux Shyam Kolkata Tigers

T20, Bengal T20 League, Women

SHRShrachi Rarh Tigers

LUXLux Shyam Kolkata Tigers