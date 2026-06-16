H2h Shrachi Rarh Tigers vs Sobisco Smashers Malda T20 Bengal T20 League, Women 16.06.2026

T20

SHR
SHR

128

SOB
SOB

127

Shrachi Rarh Tigers vs Sobisco Smashers Malda

T20, Bengal T20 League, Women

SHRShrachi Rarh Tigers

SOBSobisco Smashers Malda