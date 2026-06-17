H2h Sobisco Smashers Malda vs Servotech Siliguri Strikers T20 Bengal T20 League, Women 17.06.2026

T20

SOB
SOB

144

SER
SER

148

Sobisco Smashers Malda vs Servotech Siliguri Strikers

T20, Bengal T20 League, Women

SERServotech Siliguri Strikers

SOBSobisco Smashers Malda