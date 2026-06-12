H2h Rashmi Medinipur Wizards vs Murshidabad Kings T20 Bengal Pro T20 League 12.06.2026

T20

RAS
RAS

95

MUR
MUR

201

Rashmi Medinipur Wizards vs Murshidabad Kings

T20, Bengal Pro T20 League

MURMurshidabad Kings

RASRashmi Medinipur Wizards