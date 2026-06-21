Shrachi Rarh Tigers vs Sobisco Smashers Malda
Bengal Pro T20 League
SHR
165
SOB
97
Bengal Pro T20 League
SHR
165
SOB
97
Bengal Pro T20 League
SER
123
SOB
134
Bengal Pro T20 League
SHR
110
NOV
107
Bengal Pro T20 League
LUX
165
SHR
166
Bengal Pro T20 League
RAS
163
SER
167
Bengal Pro T20 League
NOV
139
SOB
131
Bengal Pro T20 League
SHR
169
RAS
166
Bengal Pro T20 League
NOV
196
MUR
200
Bengal Pro T20 League
SOB
136
ADA
132
Bengal Pro T20 League
SER
146
LUX
147
Bengal Pro T20 League
ADA
179
SHR
182
Bengal Pro T20 League
SOB
204
RAS
202
Bengal Pro T20 League
MUR
198
LUX
141
Bengal Pro T20 League
SER
173
NOV
112
Bengal Pro T20 League
LUX
92
SOB
93
Bengal Pro T20 League
RAS
95
MUR
201
Bengal Pro T20 League
ADA
158
SER
231
Bengal Pro T20 League
MUR
121
SHR
188
Bengal Pro T20 League
SOB
129
SER
128
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LUX
149
ADA
124
Bengal Pro T20 League
SER
152
MUR
62
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RAS
106
ADA
187
Bengal Pro T20 League
SHR
184
SER
208
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ADA
150
NOV
154