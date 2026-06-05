Bengal Pro T20 League Schedule 2026
|Date
|Match Details
|Stadium
Jun 05, 2026
01:30 PM
Adamas Howrah Warriors vs Novus Royals Purulia
Bengal Pro T20 League
No info
Jun 06, 2026
01:30 PM
Shrachi Rarh Tigers vs Servotech Siliguri Strikers
Bengal Pro T20 League
No info
Jun 07, 2026
07:30 AM
Rashmi Medinipur Wizards vs Adamas Howrah Warriors
Bengal Pro T20 League
No info
Jun 08, 2026
01:30 PM
Servotech Siliguri Strikers vs Murshidabad Kings
Bengal Pro T20 League
No info
Jun 09, 2026
07:30 AM
Lux Shyam Kolkata Tigers vs Adamas Howrah Warriors
Bengal Pro T20 League
No info
Jun 09, 2026
01:30 PM
Sobisco Smashers Malda vs Servotech Siliguri Strikers
Bengal Pro T20 League
No info
Jun 10, 2026
07:30 AM
Murshidabad Kings vs Shrachi Rarh Tigers
Bengal Pro T20 League
No info
Jun 11, 2026
07:30 AM
Adamas Howrah Warriors vs Servotech Siliguri Strikers
Bengal Pro T20 League
No info
Jun 12, 2026
07:30 AM
Rashmi Medinipur Wizards vs Murshidabad Kings
Bengal Pro T20 League
No info
Jun 12, 2026
01:30 PM
Lux Shyam Kolkata Tigers vs Sobisco Smashers Malda
Bengal Pro T20 League
No info
Jun 13, 2026
07:30 AM
Servotech Siliguri Strikers vs Novus Royals Purulia
Bengal Pro T20 League
No info
Jun 13, 2026
01:30 PM
Murshidabad Kings vs Lux Shyam Kolkata Tigers
Bengal Pro T20 League
No info
Jun 14, 2026
07:30 AM
Sobisco Smashers Malda vs Rashmi Medinipur Wizards
Bengal Pro T20 League
No info
Jun 14, 2026
01:30 PM
Adamas Howrah Warriors vs Shrachi Rarh Tigers
Bengal Pro T20 League
No info
Jun 15, 2026
07:30 AM
Servotech Siliguri Strikers vs Lux Shyam Kolkata Tigers
Bengal Pro T20 League
No info
Jun 15, 2026
01:30 PM
Sobisco Smashers Malda vs Adamas Howrah Warriors
Bengal Pro T20 League
No info
Jun 16, 2026
07:30 AM
Novus Royals Purulia vs Murshidabad Kings
Bengal Pro T20 League
No info
Jun 16, 2026
01:30 PM
Shrachi Rarh Tigers vs Rashmi Medinipur Wizards
Bengal Pro T20 League
No info
Jun 17, 2026
07:30 AM
Novus Royals Purulia vs Sobisco Smashers Malda
Bengal Pro T20 League
No info
Jun 17, 2026
01:30 PM
Rashmi Medinipur Wizards vs Servotech Siliguri Strikers
Bengal Pro T20 League
No info
Jun 18, 2026
07:30 AM
Lux Shyam Kolkata Tigers vs Shrachi Rarh Tigers
Bengal Pro T20 League
No info
Jun 20, 2026
07:30 AM
Shrachi Rarh Tigers vs Novus Royals Purulia
Bengal Pro T20 League
No info
Jun 20, 2026
01:30 PM
Servotech Siliguri Strikers vs Sobisco Smashers Malda
Bengal Pro T20 League
No info
Jun 21, 2026
01:30 PM
Shrachi Rarh Tigers vs Sobisco Smashers Malda
Bengal Pro T20 League
No info