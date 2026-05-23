H2h Finalist 1 vs Finalist 2 T20 Caribbean Premier League 20.09.2026

T20

Bridgetown

FIN
FIN
FIN
FIN
Finalist 1 vs Finalist 2

T20i, Trinidad T20 Festival

FINFinalist 1

FINFinalist 2

T20i, Legends Cricket League

FINFinalist 1

FINFinalist 2