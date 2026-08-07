Results Score Galle Gallants vs Colombo Kaps T20 T20 Lanka Premier League 07.08.2026
Best Players
|batter
|R
|B
|4s
|6s
|SR
|Harper Samwicket keeper
|77
|51
|4
|4
|150.98
|Asalanka Charithbatsman
|59
|42
|3
|4
|140.48
|bowler
|O
|M
|R
|W
|ECO
|WD
|NB
|Fernando Binurabowler
|4
|0
|44
|2
|11
|1
|1
|Ur Rahman Mujeebbowler
|4
|0
|38
|1
|9.5
|2
|0
Latest Highlights
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18.2
4
Tharupathi to Arachchige, 4 runs
18.1
1
Tharupathi to Shanaka, 1 run
17.6
W
Binura Fernando to Chamika Karunaratne, appeal, review (out => out), wicket (lbw - Chamika Karunaratne)