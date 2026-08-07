Results Score Galle Gallants vs Colombo Kaps T20 T20 Lanka Premier League 07.08.2026

T20

GAL
GAL

177

COL
COL

176

Best Players

batterRB4s6sSR
Harper Samwicket keeper775144150.98
Asalanka Charithbatsman594234140.48
bowlerOMRWECOWDNB
Fernando Binurabowler404421111
Ur Rahman Mujeebbowler403819.520

Latest Highlights

18.2
4

Tharupathi to Arachchige, 4 runs

18.1
1

Tharupathi to Shanaka, 1 run

17.6
W

Binura Fernando to Chamika Karunaratne, appeal, review (out => out), wicket (lbw - Chamika Karunaratne)

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