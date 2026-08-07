H2h Galle Gallants vs Colombo Kaps T20 T20 Lanka Premier League 07.08.2026

T20

GAL
GAL

177

COL
COL

176

Galle Gallants vs Colombo Kaps

T20, T20 Lanka Premier League

COLColombo Kaps

188

GALGalle Gallants

201

T20, T20 Lanka Premier League

COLColombo Kaps

189

GALGalle Gallants

191