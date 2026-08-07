Squads Galle Gallants vs Colombo Kaps T20 T20 Lanka Premier League 07.08.2026

T20

GAL
GAL

177

COL
COL

176

Playing

GAL
GAL
COL
COL
First TeamSecond Team
Harper Sam

wicket keeper

Hermann Rubin

wicket keeper

Nawaz Mohammad

all rounder

Shanaka Dasun

all rounder

Mendis Kamindu

all rounder

Neesham James

all rounder

Dahani Shahnawaz

no information yet

Bench

GAL
GAL
COL
COL
First TeamSecond Team
Bowes Chad

batsman

Bhurtel Kushal

no information yet

Dickwella Niroshan

wicket keeper

Hales Alex

batsman

McDermott Ben

wicket keeper

Hasan Sohan Nurul

wicket keeper

Mendis Kusal

wicket keeper

Pragasam Arul

no information yet

Koththigoda Yuri

no information yet

Lynn Chris

batsman

Seifert Tim

wicket keeper

Singh Virandeep

all rounder

Udana Isuru

all rounder

Williams Sean

all rounder