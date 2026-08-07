Squads Galle Gallants vs Colombo Kaps T20 T20 Lanka Premier League 07.08.2026
Playing
|First Team
|Second Team
Harper Sam
wicket keeper
Hermann Rubin
wicket keeper
Rogers Thomas
bowler
Samarawickreme Sadheera
wicket keeper
Asalanka Charith
batsman
Dabare P Thanuka Madshan
batsman
Karunaratne Chamika
all rounder
Fernando Binura
bowler
Nawaz Mohammad
all rounder
Liyanage Janith
batsman
Shanaka Dasun
all rounder
Mendis Kamindu
all rounder
Kalupahana Dinura
all rounder
Neesham James
all rounder
Ratnayake Tharindu
bowler
Rathnayake Milan
bowler
Colombage Sachindu
bowler
Dahani Shahnawaz
no information yet
Javed Akif
bowler
Malinga Eshan
bowler
Bench
|First Team
|Second Team
Arachchige Sahan
batsman
Bandara Ashen
batsman
Bowes Chad
batsman
Bhurtel Kushal
no information yet
Croospulle Lasith
batsman
Kumara Wanuja Sahan
bowler
Dickwella Niroshan
wicket keeper
Mahmud Hasan
bowler
Hales Alex
batsman
McDermott Ben
wicket keeper
Hasan Sohan Nurul
wicket keeper
Mendis Kusal
wicket keeper
Jayasuriya Prabath
bowler
Mondol Ripon
bowler
Khan Zahoor
bowler
Pragasam Arul
no information yet
Koththigoda Yuri
no information yet
Shanmuganathan Sharujan
wicket keeper
Kumara Lahiru
bowler
Subasingha Movin Hansaja
all rounder
Lakshan Dhananjaya
all rounder
Lynn Chris
batsman
Miraz Mehidy Hasan
all rounder
Nadeeshan Kavindu
bowler
Rajapaksa Bhanuka
batsman
Rajapaksa Sadisha
batsman
Seifert Tim
wicket keeper
Shiraz Mohamed
bowler
Singh Virandeep
all rounder
Tharupathi Malsha
bowler
Udana Isuru
all rounder
Ur Rahman Mujeeb
bowler
Vandersay Jeffrey
bowler
Viyaskanth Vijayakanth
bowler
Wijesinghe Chamindu
all rounder
Williams Sean
all rounder