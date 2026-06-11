H2h Arcs Andheri vs Aakash Tigers Mws T20 Mumbai Premier League 11.06.2026

T20

Wankhede Stadium

ARC
ARC

151

AAK
AAK

150

Arcs Andheri vs Aakash Tigers Mws

T20, Mumbai Premier League

ARCArcs Andheri

164

AAKAakash Tigers Mws

171

T20, Mumbai Premier League

ARCArcs Andheri

AAKAakash Tigers Mws