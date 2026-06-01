Squads Msc Maratha Royals vs Aakash Tigers Mws T20 Mumbai Premier League 01.06.2026

T20

Wankhede Stadium

MSC
MSC

165

AAK
AAK

165

Playing

MSC
MSC
AAK
AAK

no information yet

First TeamSecond Team

Bench

MSC
MSC
AAK
AAK

no information yet

First TeamSecond Team