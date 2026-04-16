Match details Vashi Warriors vs Mira Bhayandar Lions T20 Navi Mumbai Premier League 16.04.2026

T20

VAS
VAS

142

MIR
MIR

112

Match Info

Match:Navi Mumbai Premier League 2026
Date:Saturday, April 04, 2026 - Sunday, April 19, 2026
Toss:no information yet
Time:Thursday, April 16, 2026 12:30 PM (GMT+0)
Venue:no information yet
Umpires:no information yet
Third Umpire:no information yet
Match Referee:no information yet

Vashi Warriors Squad

Playersno information yet
Benchno information yet

Mira Bhayandar Lions Squad

Playersno information yet
Benchno information yet

Venue Guide

Stadiumno information yet
Cityno information yet
Capacityno information yet
Endsno information yet
Hosts tono information yet