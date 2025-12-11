H2h Biratnagar Kings vs Lumbini Lions T20 Nepal Premier League 14.11.2026

T20

BIR
BIR
LUM
LUM
Biratnagar Kings vs Lumbini Lions

T20, Nepal Premier League

BIRBiratnagar Kings

94

LUMLumbini Lions

134

T20, Nepal Premier League

BIRBiratnagar Kings

144

LUMLumbini Lions

145