H2h Kathmandu Gurkhas vs Lumbini Lions T20 Nepal Premier League 07.11.2026

T20

KAT
KAT
LUM
LUM
Kathmandu Gurkhas vs Lumbini Lions

T20, Nepal Premier League

KATKathmandu Gurkhas

111

LUMLumbini Lions

112

T20, Nepal Premier League

KATKathmandu Gurkhas

157

LUMLumbini Lions

135