H2h Kathmandu Gurkhas vs Sudurpaschim Royals T20 Nepal Premier League 13.11.2026

T20

KAT
KAT
SUD
SUD
Kathmandu Gurkhas vs Sudurpaschim Royals

T20, Nepal Premier League

KATKathmandu Gurkhas

118

SUDSudurpaschim Royals

147