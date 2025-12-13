H2h Lumbini Lions vs Sudurpaschim Royals T20 Nepal Premier League 26.10.2026

T20

LUM
LUM
SUD
SUD
Lumbini Lions vs Sudurpaschim Royals

T20, Nepal Premier League

SUDSudurpaschim Royals

85

LUMLumbini Lions

86

T20, Nepal Premier League

LUMLumbini Lions

143

SUDSudurpaschim Royals

145