H2h Sudurpaschim Royals vs Karnali Yaks T20 Nepal Premier League 06.11.2026

T20

SUD
SUD
KAR
KAR
Sudurpaschim Royals vs Karnali Yaks

T20, Nepal Premier League

SUDSudurpaschim Royals

139

KARKarnali Yaks

94