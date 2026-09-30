Squads Keonjhar Miners vs Sambalpur Warriors T20 Odisha Pro T20 League 30.09.2026

T20

KEO
KEO
SAM
SAM

Playing

KEO
KEO
SAM
SAM
First TeamSecond Team
Mokshit Panakala

no information yet

Bench

KEO
KEO
SAM
SAM

no information yet

First TeamSecond Team

Match has not started yet