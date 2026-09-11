Squads Puri Titans vs Keonjhar Miners T20 Odisha Pro T20 League 25.09.2026

T20

PUR
PUR
KEO
KEO

Playing

PUR
PUR
KEO
KEO

no information yet

First TeamSecond Team

Bench

PUR
PUR
KEO
KEO

no information yet

First TeamSecond Team

Match has not started yet