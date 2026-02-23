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Senior Women's T20 Trophy Elite
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Karnataka vs Railways
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H2h
H2h Karnataka vs Railways T20 Senior Women's T20 Trophy Elite 20.11.2026
Nov 20, 2026
T20
KAR
11:00 AM
RAI
Upcoming
Match Details
H2H
Karnataka vs Railways
Feb 23, 2026
List a, Senior Womens One Day League
Railways
251
Karnataka
233