H2h A4 Power Strikers vs Ami Super Avengers T20 T20 Baroda Premier League 06.06.2026

T20

POW
POW

161

AMI
AMI

160

A4 Power Strikers vs Ami Super Avengers

T20, T20 Baroda Premier League

AMIAmi Super Avengers

49

POWA4 Power Strikers

158

T20, T20 Baroda Premier League

AMIAmi Super Avengers

POWA4 Power Strikers