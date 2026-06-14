A4 Power Strikers vs Alembic Warriors
T20 Baroda Premier League
POW
164
ALE
159
T20 Baroda Premier League
POW
164
ALE
159
T20 Baroda Premier League
ALE
172
DIA
124
T20 Baroda Premier League
DIA
170
PRU
168
T20 Baroda Premier League
ALE
159
POW
196
T20 Baroda Premier League
PRU
141
AMI
140
T20 Baroda Premier League
DIA
163
POW
164
T20 Baroda Premier League
AMI
148
ALE
244
T20 Baroda Premier League
DIA
203
PRU
200
T20 Baroda Premier League
DIA
202
AMI
169
T20 Baroda Premier League
POW
186
ALE
188
T20 Baroda Premier League
DIA
176
ALE
210
T20 Baroda Premier League
POW
175
PRU
158
T20 Baroda Premier League
PRU
171
ALE
165
T20 Baroda Premier League
POW
161
AMI
160
T20 Baroda Premier League
POW
202
DIA
201
T20 Baroda Premier League
AMI
218
PRU
144
T20 Baroda Premier League
PRU
97
DIA
99
T20 Baroda Premier League
ALE
219
AMI
183
T20 Baroda Premier League
ALE
151
POW
150
T20 Baroda Premier League
AMI
118
DIA
119
T20 Baroda Premier League
PRU
126
POW
125
T20 Baroda Premier League
ALE
155
DIA
151
T20 Baroda Premier League
AMI
49
POW
158
T20 Baroda Premier League
ALE
168
PRU
149