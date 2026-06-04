H2h Pruthvi Panthers vs Diamond Dazzlers T20 T20 Baroda Premier League 04.06.2026

T20

PRU
PRU

97

DIA
DIA

99

Pruthvi Panthers vs Diamond Dazzlers

T20, T20 Baroda Premier League

DIADiamond Dazzlers

PRUPruthvi Panthers

T20, T20 Baroda Premier League

PRUPruthvi Panthers

DIADiamond Dazzlers