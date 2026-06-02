H2h Pruthvi Panthers vs A4 Power Strikers T20 T20 Baroda Premier League 02.06.2026

T20

PRU
PRU

126

POW
POW

125

Pruthvi Panthers vs A4 Power Strikers

T20, T20 Baroda Premier League

POWA4 Power Strikers

PRUPruthvi Panthers

T20, T20 Baroda Premier League

PRUPruthvi Panthers

POWA4 Power Strikers