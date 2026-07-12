Highlights Surrey vs Hampshire T20 T20 Blast, Women 12.07.2026
Macdonald-Gay to Dattani, appeal, wicket (caught - Dattani)
Macdonald-Gay to Dattani, 0 runs
Macdonald-Gay to Dattani, 4 runs
Macdonald-Gay to Dattani, 0 runs
Macdonald-Gay to Dattani, 0 runs
Macdonald-Gay to Dattani, 2 runs
Davidson-Richards to Dattani, 1 run
Davidson-Richards to Dattani, 0 runs
Davidson-Richards to Norgrove, 1 run
Davidson-Richards to Norgrove, 0 runs
Davidson-Richards to Dattani, 1 run
Davidson-Richards to Harman, wicket (caught - Harman)
Macdonald-Gay to Norgrove, 0 runs
Macdonald-Gay to Norgrove, 0 runs
Macdonald-Gay to Harman, 1 run
Macdonald-Gay to Harman, 0 runs
Macdonald-Gay to Harman, 0 runs
Macdonald-Gay to Sweet, wicket (caught - Sweet)
Miles to Sweet, 1 run
Miles to Sweet, 0 runs
Miles to Sweet, 0 runs
Miles to Adams, appeal, wicket (caught - Adams)
Miles to Adams, 0 runs
Miles to Adams, 0 runs
Macdonald-Gay to McCaughan, appeal, wicket (bowled - McCaughan)
Macdonald-Gay to McCaughan, 0 runs
Macdonald-Gay to McCaughan, 0 runs
Macdonald-Gay to McCaughan, wide
Macdonald-Gay to Adams, 1 run
Macdonald-Gay to McCaughan, 1 run
Macdonald-Gay to McCaughan, 0 runs