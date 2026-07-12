Highlights Surrey vs Hampshire T20 T20 Blast, Women 12.07.2026

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T20

SUR
SUR
HAM
HAM

(5 ov.) 14/5

4.6
W

Macdonald-Gay to Dattani, appeal, wicket (caught - Dattani)

4.5
.

Macdonald-Gay to Dattani, 0 runs

4.4
4

Macdonald-Gay to Dattani, 4 runs

4.3
.

Macdonald-Gay to Dattani, 0 runs

4.2
.

Macdonald-Gay to Dattani, 0 runs

4.1
2

Macdonald-Gay to Dattani, 2 runs

3.6
1

Davidson-Richards to Dattani, 1 run

3.5
.

Davidson-Richards to Dattani, 0 runs

3.4
1

Davidson-Richards to Norgrove, 1 run

3.3
.

Davidson-Richards to Norgrove, 0 runs

3.2
1

Davidson-Richards to Dattani, 1 run

3.1
W

Davidson-Richards to Harman, wicket (caught - Harman)

2.6
.

Macdonald-Gay to Norgrove, 0 runs

2.5
.

Macdonald-Gay to Norgrove, 0 runs

2.4
1

Macdonald-Gay to Harman, 1 run

2.3
.

Macdonald-Gay to Harman, 0 runs

2.2
.

Macdonald-Gay to Harman, 0 runs

2.1
W

Macdonald-Gay to Sweet, wicket (caught - Sweet)

1.6
1

Miles to Sweet, 1 run

1.5
.

Miles to Sweet, 0 runs

1.4
.

Miles to Sweet, 0 runs

1.3
W

Miles to Adams, appeal, wicket (caught - Adams)

1.2
.

Miles to Adams, 0 runs

1.1
.

Miles to Adams, 0 runs

0.6
W

Macdonald-Gay to McCaughan, appeal, wicket (bowled - McCaughan)

0.5
.

Macdonald-Gay to McCaughan, 0 runs

0.4
.

Macdonald-Gay to McCaughan, 0 runs

0.4
1

Macdonald-Gay to McCaughan, wide

0.3
1

Macdonald-Gay to Adams, 1 run

0.2
1

Macdonald-Gay to McCaughan, 1 run

0.1
.

Macdonald-Gay to McCaughan, 0 runs