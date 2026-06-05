Highlights Yorkshire vs Durham T20 T20 Blast, Women 05.06.2026

T20

YOR
YOR

134

DUR
DUR

155

19.6
.

Turner to Cooper, 0 runs

19.5
1

Turner to Blackwell, 1 run

19.4
2

Turner to Blackwell, 2 runs

19.3
2

Turner to Blackwell, 2 runs

19.2
2

Turner to Blackwell, 2 runs

19.1
.

Turner to Blackwell, 0 runs

18.6
W

Graham to Clarke, appeal, wicket (bowled - Clarke)

18.5
2

Graham to Clarke, 2 runs

18.4
.

Graham to Clarke, 0 runs

18.3
2

Clarke plays a defensive stroke for two runs.

18.2
1

Graham to Blackwell, 1 run

18.1
1

Graham to Clarke, 1 run

17.6
1

Levick to Clarke, 1 run

17.5
1

Levick to Blackwell, 1 run

17.4
4

Levick to Blackwell, 4 runs

17.3
.

Levick to Blackwell, 0 runs

17.2
1

Levick to Clarke, 1 run

17.1
.

Levick to Clarke, 0 runs

16.6
W

Graham to Duckworth, appeal, wicket (bowled - Duckworth)

16.5
4

Graham to Duckworth, 4 runs

16.5
5

Graham to Duckworth, 5 wides

16.4
.

Graham to Duckworth, 0 runs

16.3
.

Graham to Duckworth, 0 runs

16.2
1

Graham to Clarke, 1 run

16.1
1

Graham to Duckworth, 1 run

15.6
4

Villiers to Clarke, 4 runs

15.5
4

Villiers to Clarke, 4 runs

15.4
.

Villiers to Clarke, 0 runs

15.3
1

Villiers to Duckworth, 1 run

15.2
1

Villiers to Clarke, 1 run

15.1
1

Villiers to Duckworth, 1 run

14.6
2

Turner to Clarke, 2 runs

14.5
.

Turner to Clarke, 0 runs

14.4
1

Turner to Duckworth, 1 run

14.3
W

appeal, wicket (caught - Ward)

14.2
1

Turner to Clarke, 1 run

14.1
1

Turner to Ward, 1 run

13.6
4

Villiers to Clarke, 4 runs

13.5
.

Villiers to Clarke, 0 runs

13.4
1

Villiers to Ward, 1 run

13.3
4

Villiers to Ward, 4 runs

13.2
.

Villiers to Ward, 0 runs

13.1
.

Villiers to Ward, 0 runs

12.6
4

Glen to Clarke, 4 runs

12.5
2

Glen to Clarke, 2 runs

12.4
.

Glen to Clarke, 0 runs

12.3
1

Glen to Ward, 1 run

12.2
1

Glen to Clarke, 1 run

12.1
.

Glen to Clarke, 0 runs

11.6
2

Levick to Ward, 2 runs

11.5
1

Levick to Clarke, 1 run

11.4
.

Levick to Clarke, 0 runs

11.3
.

Levick to Clarke, 0 runs

11.2
W

Levick to Glenn, appeal, wicket (bowled - Glenn)

11.1
.

Levick to Glenn, 0 runs

10.6
.

Turner to Ward, 0 runs

10.5
.

Turner to Ward, 0 runs

10.4
W

appeal, wicket (caught - Kalis)

10.3
1

Turner to Glenn, 1 run

10.2
.

Turner to Glenn, 0 runs

10.1
4

Turner to Glenn, 4 runs

9.6
1

Levick to Glenn, 1 run

9.5
.

Levick to Glenn, 0 runs

9.4
1

Levick to Kalis, 1 run

9.3
.

Levick to Kalis, 0 runs

9.2
.

Levick to Kalis, 0 runs

9.1
.

Levick to Kalis, 0 runs

8.6
.

Graham to Glenn, 0 runs

8.5
1

Graham to Kalis, 1 run

8.4
W

Graham to Jonassen, appeal, wicket (bowled - Jonassen)

8.3
4

Graham to Jonassen, 4 runs

8.3
1

Graham to Jonassen, wide

8.2
.

Graham to Jonassen, 0 runs

8.1
1

Graham to Glenn, 1 run

7.6
.

Glen to Jonassen, 0 runs

7.5
1

Glen to Glenn, 1 run

7.4
4

Glen to Glenn, 4 runs

7.3
.

Glen to Glenn, 0 runs

7.2
.

Glen to Glenn, 0 runs

7.1
1

Glen to Jonassen, 1 run

6.6
1

Turner to Jonassen, 1 run

6.5
.

Turner to Jonassen, 0 runs

6.4
1

Turner to Glenn, 1 run

6.3
1

Turner to Jonassen, 1 run

6.2
4

Turner to Jonassen, 4 runs

6.1
1

Turner to Glenn, 1 run

5.6
1

Villiers to Glenn, 1 run

5.5
4

Villiers to Glenn, 4 runs

5.4
.

Villiers to Glenn, 0 runs

5.3
1

Villiers to Jonassen, 1 run

5.3
1

Villiers to Jonassen, no ball

5.2
4

Villiers to Jonassen, 4 runs

5.1
.

Villiers to Jonassen, 0 runs

4.6
1

Johnson to Jonassen, 1 run

4.5
.

Johnson to Jonassen, 0 runs

4.4
W

Johnson to Thomas, appeal, wicket (caught - Thomas)

4.3
6

Johnson to Thomas, 6 runs

4.2
.

Johnson to Thomas, 0 runs

4.1
.

Johnson to Thomas, 0 runs

3.6
.

Levick to Glenn, 0 runs

3.5
.

Levick to Glenn, 0 runs

3.4
W

Levick to Winfield-Hill, appeal, wicket (caught - Winfield-Hill)

3.3
.

Levick to Winfield-Hill, 0 runs

3.2
.

Levick to Winfield-Hill, 0 runs

3.1
1

Levick to Thomas, 1 run

2.6
2

Graham to Winfield-Hill, 2 runs

2.5
1

Graham to Thomas, 1 run

2.4
4

Graham to Thomas, 4 runs

2.3
2

Graham to Thomas, 2 byes

2.2
.

Graham to Thomas, 0 runs

2.1
.

Graham to Thomas, 0 runs

1.6
.

Villiers to Winfield-Hill, 0 runs

1.5
4

Villiers to Winfield-Hill, 4 runs

1.4
.

Villiers to Winfield-Hill, 0 runs

1.3
1

Villiers to Thomas, 1 run

1.2
.

Villiers to Thomas, 0 runs

1.1
1

Villiers to Winfield-Hill, 1 run

0.6
.

Johnson to Thomas, 0 runs

0.5
.

Johnson to Thomas, 0 runs

0.4
1

Johnson to Winfield-Hill, 1 run

0.3
.

Johnson to Winfield-Hill, 0 runs

0.2
4

Johnson to Winfield-Hill, 4 runs

0.1
.

Johnson to Winfield-Hill, 0 runs

19.6
4

Jonassen to Rogers, 4 runs

19.5
2

Jonassen to Rogers, 2 runs

19.4
2

Jonassen to Rogers, 2 runs

19.3
1

Jonassen to Glen, 1 run

19.3
1

Jonassen to Glen, wide

19.2
1

Jonassen to Rogers, 1 run

19.1
.

Jonassen to Rogers, 0 runs

18.6
1

Blackwell to Rogers, 1 run

18.5
1

Blackwell to Glen, 1 run

18.4
1

Blackwell to Rogers, 1 run

18.3
1

Blackwell to Glen, 1 run

18.2
1

Blackwell to Rogers, 1 run

18.1
.

Blackwell to Rogers, 0 runs

17.6
1

Glenn to Rogers, leg bye

17.5
4

Glenn to Rogers, 4 runs

17.4
4

Glenn to Rogers, 4 runs

17.4
1

Glenn to Rogers, wide

17.3
.

Glenn to Rogers, 0 runs

17.2
1

Glenn to Glen, 1 run

17.1
1

Glenn to Rogers, 1 run

16.6
W

Cooper to Thompson, appeal, wicket (caught - Thompson)

16.5
1

Cooper to Rogers, 1 run

16.4
1

Cooper to Thompson, 1 run

16.3
4

Cooper to Thompson, 4 runs

16.2
W

Cooper to Graham, appeal, wicket (bowled - Graham)

16.1
4

Cooper to Graham, 4 runs

15.6
1

Rainey to Graham, 1 run

15.5
.

Rainey to Graham, 0 runs

15.4
1

Rainey to Rogers, 1 run

15.3
4

Rainey to Rogers, 4 runs

15.2
1

Rainey to Graham, 1 run

15.1
1

Rainey to Rogers, 1 run

14.6
1

Glenn to Rogers, 1 run

14.5
W

Glenn to Heath, appeal, wicket (caught - Heath)

14.4
1

Glenn to Graham, 1 run

14.3
.

Glenn to Graham, 0 runs

14.2
1

Glenn to Heath, 1 run

14.1
2

Glenn to Heath, 2 runs

13.6
.

Ward to Graham, 0 runs

13.5
4

Ward to Graham, 4 runs

13.4
1

Ward to Heath, 1 run

13.3
1

Ward to Graham, 1 run

13.2
.

Ward to Graham, 0 runs

13.1
.

Ward to Graham, 0 runs

12.6
4

Blackwell to Heath, 4 runs

12.5
.

Blackwell to Heath, 0 runs

12.4
4

Blackwell to Heath, 4 runs

12.3
1

Blackwell to Graham, 1 run

12.2
1

Blackwell to Heath, 1 run

12.1
.

Blackwell to Heath, 0 runs

11.6
1

Glenn to Heath, 1 run

11.5
4

Glenn to Heath, 4 runs

11.4
2

Glenn to Heath, 2 runs

11.3
.

Glenn to Heath, 0 runs

11.2
.

Glenn to Heath, 0 runs

11.1
1

Glenn to Graham, 1 run

10.6
.

Jonassen to Heath, 0 runs

10.5
4

Jonassen to Heath, 4 runs

10.4
1

Jonassen to Graham, 1 run

10.3
1

Jonassen to Heath, 1 run

10.2
1

Jonassen to Graham, 1 run

10.1
1

Jonassen to Heath, leg bye

9.6
1

Rainey to Heath, 1 run

9.3
1

Rainey to Graham, 1 run

9.2
W

appeal, wicket (caught - Windsor)

9.1
4

Rainey to Windsor, 4 runs

8.6
4

Cooper to Heath, 4 runs

8.5
1

Cooper to Windsor, 1 run

8.4
1

Cooper to Heath, 1 run

8.3
.

Cooper to Heath, 0 runs

8.2
1

Cooper to Windsor, 1 run

8.1
.

Cooper to Windsor, 0 runs

7.6
1

Ward to Windsor, 1 run

7.5
.

Ward to Windsor, 0 runs

7.4
1

Ward to Heath, 1 run

7.3
W

Ward to Armitage, appeal, wicket (bowled - Armitage)

7.2
1

Ward to Windsor, 1 run

7.1
1

Ward to Armitage, 1 run

6.6
.

Jonassen to Windsor, 0 runs

6.5
4

Jonassen to Windsor, 4 runs

6.4
.

Jonassen to Windsor, 0 runs

6.3
.

Jonassen to Windsor, 0 runs

6.2
1

Jonassen to Armitage, 1 run

6.1
.

Jonassen to Armitage, 0 runs

5.6
1

Glenn to Armitage, 1 run

5.5
.

Glenn to Armitage, 0 runs

5.4
.

Glenn to Armitage, 0 runs

5.3
1

Glenn to Windsor, 1 run

5.2
1

Glenn to Armitage, 1 run

5.1
.

Glenn to Armitage, 0 runs

4.6
1

Blackwell to Armitage, 1 run

4.5
4

Blackwell to Armitage, 4 runs

4.4
1

Blackwell to Windsor, 1 run

4.3
2

Blackwell to Windsor, 2 runs

3.5
1

Rainey to Armitage, 1 run

3.4
1

Rainey to Windsor, 1 run

3.3
.

Rainey to Windsor, 0 runs

3.2
W

Rainey to Villiers, appeal, wicket (caught - Villiers)

3.1
.

Rainey to Villiers, 0 runs

2.6
.

Jonassen to Armitage, 0 runs

2.5
4

Jonassen to Armitage, 4 runs

2.4
4

Jonassen to Armitage, 4 runs

2.3
2

Jonassen to Armitage, 2 runs

2.2
1

Jonassen to Villiers, 1 run

2.1
2

Jonassen to Villiers, 2 runs

1.6
1

Rainey to Villiers, 1 run

1.5
.

Rainey to Villiers, 0 runs

1.4
4

Rainey to Villiers, 4 runs

1.3
4

Rainey to Villiers, 4 runs

1.2
4

Rainey to Villiers, 4 runs

1.1
.

Rainey to Villiers, 0 runs

0.6
.

Blackwell to Armitage, 0 runs

0.5
.

Blackwell to Armitage, 0 runs

0.4
.

Blackwell to Armitage, 0 runs

0.3
4

Blackwell to Armitage, 4 runs

0.2
.

Blackwell to Armitage, 0 runs

0.2
1

Blackwell to Armitage, wide

0.1
1

Blackwell to Villiers, 1 run