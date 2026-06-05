Highlights Yorkshire vs Durham T20 T20 Blast, Women 05.06.2026
Turner to Cooper, 0 runs
Turner to Blackwell, 1 run
Turner to Blackwell, 2 runs
Turner to Blackwell, 2 runs
Turner to Blackwell, 2 runs
Turner to Blackwell, 0 runs
Graham to Clarke, appeal, wicket (bowled - Clarke)
Graham to Clarke, 2 runs
Graham to Clarke, 0 runs
Clarke plays a defensive stroke for two runs.
Graham to Blackwell, 1 run
Graham to Clarke, 1 run
Levick to Clarke, 1 run
Levick to Blackwell, 1 run
Levick to Blackwell, 4 runs
Levick to Blackwell, 0 runs
Levick to Clarke, 1 run
Levick to Clarke, 0 runs
Graham to Duckworth, appeal, wicket (bowled - Duckworth)
Graham to Duckworth, 4 runs
Graham to Duckworth, 5 wides
Graham to Duckworth, 0 runs
Graham to Duckworth, 0 runs
Graham to Clarke, 1 run
Graham to Duckworth, 1 run
Villiers to Clarke, 4 runs
Villiers to Clarke, 4 runs
Villiers to Clarke, 0 runs
Villiers to Duckworth, 1 run
Villiers to Clarke, 1 run
Villiers to Duckworth, 1 run
Turner to Clarke, 2 runs
Turner to Clarke, 0 runs
Turner to Duckworth, 1 run
appeal, wicket (caught - Ward)
Turner to Clarke, 1 run
Turner to Ward, 1 run
Villiers to Clarke, 4 runs
Villiers to Clarke, 0 runs
Villiers to Ward, 1 run
Villiers to Ward, 4 runs
Villiers to Ward, 0 runs
Villiers to Ward, 0 runs
Glen to Clarke, 4 runs
Glen to Clarke, 2 runs
Glen to Clarke, 0 runs
Glen to Ward, 1 run
Glen to Clarke, 1 run
Glen to Clarke, 0 runs
Levick to Ward, 2 runs
Levick to Clarke, 1 run
Levick to Clarke, 0 runs
Levick to Clarke, 0 runs
Levick to Glenn, appeal, wicket (bowled - Glenn)
Levick to Glenn, 0 runs
Turner to Ward, 0 runs
Turner to Ward, 0 runs
appeal, wicket (caught - Kalis)
Turner to Glenn, 1 run
Turner to Glenn, 0 runs
Turner to Glenn, 4 runs
Levick to Glenn, 1 run
Levick to Glenn, 0 runs
Levick to Kalis, 1 run
Levick to Kalis, 0 runs
Levick to Kalis, 0 runs
Levick to Kalis, 0 runs
Graham to Glenn, 0 runs
Graham to Kalis, 1 run
Graham to Jonassen, appeal, wicket (bowled - Jonassen)
Graham to Jonassen, 4 runs
Graham to Jonassen, wide
Graham to Jonassen, 0 runs
Graham to Glenn, 1 run
Glen to Jonassen, 0 runs
Glen to Glenn, 1 run
Glen to Glenn, 4 runs
Glen to Glenn, 0 runs
Glen to Glenn, 0 runs
Glen to Jonassen, 1 run
Turner to Jonassen, 1 run
Turner to Jonassen, 0 runs
Turner to Glenn, 1 run
Turner to Jonassen, 1 run
Turner to Jonassen, 4 runs
Turner to Glenn, 1 run
Villiers to Glenn, 1 run
Villiers to Glenn, 4 runs
Villiers to Glenn, 0 runs
Villiers to Jonassen, 1 run
Villiers to Jonassen, no ball
Villiers to Jonassen, 4 runs
Villiers to Jonassen, 0 runs
Johnson to Jonassen, 1 run
Johnson to Jonassen, 0 runs
Johnson to Thomas, appeal, wicket (caught - Thomas)
Johnson to Thomas, 6 runs
Johnson to Thomas, 0 runs
Johnson to Thomas, 0 runs
Levick to Glenn, 0 runs
Levick to Glenn, 0 runs
Levick to Winfield-Hill, appeal, wicket (caught - Winfield-Hill)
Levick to Winfield-Hill, 0 runs
Levick to Winfield-Hill, 0 runs
Levick to Thomas, 1 run
Graham to Winfield-Hill, 2 runs
Graham to Thomas, 1 run
Graham to Thomas, 4 runs
Graham to Thomas, 2 byes
Graham to Thomas, 0 runs
Graham to Thomas, 0 runs
Villiers to Winfield-Hill, 0 runs
Villiers to Winfield-Hill, 4 runs
Villiers to Winfield-Hill, 0 runs
Villiers to Thomas, 1 run
Villiers to Thomas, 0 runs
Villiers to Winfield-Hill, 1 run
Johnson to Thomas, 0 runs
Johnson to Thomas, 0 runs
Johnson to Winfield-Hill, 1 run
Johnson to Winfield-Hill, 0 runs
Johnson to Winfield-Hill, 4 runs
Johnson to Winfield-Hill, 0 runs
Jonassen to Rogers, 4 runs
Jonassen to Rogers, 2 runs
Jonassen to Rogers, 2 runs
Jonassen to Glen, 1 run
Jonassen to Glen, wide
Jonassen to Rogers, 1 run
Jonassen to Rogers, 0 runs
Blackwell to Rogers, 1 run
Blackwell to Glen, 1 run
Blackwell to Rogers, 1 run
Blackwell to Glen, 1 run
Blackwell to Rogers, 1 run
Blackwell to Rogers, 0 runs
Glenn to Rogers, leg bye
Glenn to Rogers, 4 runs
Glenn to Rogers, 4 runs
Glenn to Rogers, wide
Glenn to Rogers, 0 runs
Glenn to Glen, 1 run
Glenn to Rogers, 1 run
Cooper to Thompson, appeal, wicket (caught - Thompson)
Cooper to Rogers, 1 run
Cooper to Thompson, 1 run
Cooper to Thompson, 4 runs
Cooper to Graham, appeal, wicket (bowled - Graham)
Cooper to Graham, 4 runs
Rainey to Graham, 1 run
Rainey to Graham, 0 runs
Rainey to Rogers, 1 run
Rainey to Rogers, 4 runs
Rainey to Graham, 1 run
Rainey to Rogers, 1 run
Glenn to Rogers, 1 run
Glenn to Heath, appeal, wicket (caught - Heath)
Glenn to Graham, 1 run
Glenn to Graham, 0 runs
Glenn to Heath, 1 run
Glenn to Heath, 2 runs
Ward to Graham, 0 runs
Ward to Graham, 4 runs
Ward to Heath, 1 run
Ward to Graham, 1 run
Ward to Graham, 0 runs
Ward to Graham, 0 runs
Blackwell to Heath, 4 runs
Blackwell to Heath, 0 runs
Blackwell to Heath, 4 runs
Blackwell to Graham, 1 run
Blackwell to Heath, 1 run
Blackwell to Heath, 0 runs
Glenn to Heath, 1 run
Glenn to Heath, 4 runs
Glenn to Heath, 2 runs
Glenn to Heath, 0 runs
Glenn to Heath, 0 runs
Glenn to Graham, 1 run
Jonassen to Heath, 0 runs
Jonassen to Heath, 4 runs
Jonassen to Graham, 1 run
Jonassen to Heath, 1 run
Jonassen to Graham, 1 run
Jonassen to Heath, leg bye
Rainey to Heath, 1 run
Rainey to Graham, 1 run
appeal, wicket (caught - Windsor)
Rainey to Windsor, 4 runs
Cooper to Heath, 4 runs
Cooper to Windsor, 1 run
Cooper to Heath, 1 run
Cooper to Heath, 0 runs
Cooper to Windsor, 1 run
Cooper to Windsor, 0 runs
Ward to Windsor, 1 run
Ward to Windsor, 0 runs
Ward to Heath, 1 run
Ward to Armitage, appeal, wicket (bowled - Armitage)
Ward to Windsor, 1 run
Ward to Armitage, 1 run
Jonassen to Windsor, 0 runs
Jonassen to Windsor, 4 runs
Jonassen to Windsor, 0 runs
Jonassen to Windsor, 0 runs
Jonassen to Armitage, 1 run
Jonassen to Armitage, 0 runs
Glenn to Armitage, 1 run
Glenn to Armitage, 0 runs
Glenn to Armitage, 0 runs
Glenn to Windsor, 1 run
Glenn to Armitage, 1 run
Glenn to Armitage, 0 runs
Blackwell to Armitage, 1 run
Blackwell to Armitage, 4 runs
Blackwell to Windsor, 1 run
Blackwell to Windsor, 2 runs
Rainey to Armitage, 1 run
Rainey to Windsor, 1 run
Rainey to Windsor, 0 runs
Rainey to Villiers, appeal, wicket (caught - Villiers)
Rainey to Villiers, 0 runs
Jonassen to Armitage, 0 runs
Jonassen to Armitage, 4 runs
Jonassen to Armitage, 4 runs
Jonassen to Armitage, 2 runs
Jonassen to Villiers, 1 run
Jonassen to Villiers, 2 runs
Rainey to Villiers, 1 run
Rainey to Villiers, 0 runs
Rainey to Villiers, 4 runs
Rainey to Villiers, 4 runs
Rainey to Villiers, 4 runs
Rainey to Villiers, 0 runs
Blackwell to Armitage, 0 runs
Blackwell to Armitage, 0 runs
Blackwell to Armitage, 0 runs
Blackwell to Armitage, 4 runs
Blackwell to Armitage, 0 runs
Blackwell to Armitage, wide
Blackwell to Villiers, 1 run