Rock Garden Warriors vs Chandigarh Kings
T20 Chandigarh Premier League
ROC
211
CHA
150
T20 Chandigarh Premier League
ROC
211
CHA
150
T20 Chandigarh Premier League
ROC
162
CAP
159
T20 Chandigarh Premier League
HII
173
CHA
175
T20 Chandigarh Premier League
HII
133
CAP
87
T20 Chandigarh Premier League
ROY
CHA
T20 Chandigarh Premier League
ROY
190
TRI
183
T20 Chandigarh Premier League
ROC
168
CHA
259
T20 Chandigarh Premier League
ROY
188
CAP
242
T20 Chandigarh Premier League
ROY
159
HII
165
T20 Chandigarh Premier League
CAP
133
TRI
130
T20 Chandigarh Premier League
ROY
122
CAP
124
T20 Chandigarh Premier League
ROC
183
CHA
187
T20 Chandigarh Premier League
ROY
205
HII
206
T20 Chandigarh Premier League
HII
TRI
T20 Chandigarh Premier League
CAP
118
CHA
238
T20 Chandigarh Premier League
ROY
181
TRI
192
T20 Chandigarh Premier League
ROC
183
TRI
181
T20 Chandigarh Premier League
HII
176
ROC
179
T20 Chandigarh Premier League
ROC
212
CAP
213
T20 Chandigarh Premier League
ROY
146
CHA
150
T20 Chandigarh Premier League
HII
135
CAP
134
T20 Chandigarh Premier League
ROY
122
ROC
125
T20 Chandigarh Premier League
HII
169
CHA
140
T20 Chandigarh Premier League
HII
252
ROC
208
T20 Chandigarh Premier League
CAP
191
TRI
190