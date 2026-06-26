H2h Rock Garden Warriors vs Chandigarh Kings T20 T20 Chandigarh Premier League 26.06.2026

T20

ROC
ROC

211

CHA
CHA

150

Rock Garden Warriors vs Chandigarh Kings

T20, T20 Chandigarh Premier League

ROCRock Garden Warriors

168

CHAChandigarh Kings

259

T20, T20 Chandigarh Premier League

ROCRock Garden Warriors

183

CHAChandigarh Kings

187