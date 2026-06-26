Cricket
Live Score
News
Points Table
Players
Teams
Stadiums
Cricket Predictions
Cricket Betting Sites
Cricket Betting Apps
Cricket Odds
Football
Live Score
News
Football Betting Sites
Football Betting Apps
Kabaddi
Live Score
News
Kabaddi Betting Sites
Kabaddi Betting Apps
SC Reviews
Best Betting Sites
Best Betting Apps
Best Betting Bonuses
Deposit Methods
Betting Sites with Instant Withdrawal
Odds Calculator
SC Blog
IPL
Pro Kabaddi League
Quizzes
On This Day
Best in Cricket
SC Video
Cricket
Football
Kabaddi
SC Reviews
SC Blog
SC Video
Follow us
Log in
Home
>
Cricket
>
Results
>
T20
>
T20 Chandigarh Premier League
>
Rock Garden Warriors vs Chandigarh Kings
>
H2h
H2h Rock Garden Warriors vs Chandigarh Kings T20 T20 Chandigarh Premier League 26.06.2026
Jun 26, 2026
T20
12:30
PM
ROC
211
CHA
150
Results
Match Details
H2H
Rock Garden Warriors vs Chandigarh Kings
Jun 21, 2026
T20, T20 Chandigarh Premier League
Rock Garden Warriors
168
Chandigarh Kings
259
Jun 20, 2026
T20, T20 Chandigarh Premier League
Rock Garden Warriors
183
Chandigarh Kings
187