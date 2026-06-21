H2h The Blaze vs Durham T20 T20 County Cup, Women 21.06.2026

T20

BLA
BLA

168

DUR
DUR

167

The Blaze vs Durham

T20, T20 Blast, Women

BLAThe Blaze

153

DURDurham

156

List a, One-Day Cup, Women

DURDurham

148

BLAThe Blaze

240

List a, One-Day Cup, Women

BLAThe Blaze

256

DURDurham

252
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