Squads Central Delhi Kings vs Purani Delhi 6 T20 T20 Delhi Premier League 31.07.2026

T20

Arun Jaitley Stadium

CEN
CEN

204

PUR
PUR

202

Playing

CEN
CEN
PUR
PUR

no information yet

First TeamSecond Team

Bench

CEN
CEN
PUR
PUR

no information yet

First TeamSecond Team