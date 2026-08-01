T20 Delhi Premier League Points Table 2026

Team NameMWLDNRPTSSeries Form
Central Delhi Kings
Central Delhi KingsCEN		100100D
OpponentDateResultMatch link
Purani Delhi 6
Purani Delhi 6PUR		31 JulDCEN vs PUR T20 T20 Delhi Premier League Results Score 31.07.2026
East Delhi Riders
East Delhi RidersEAS		100100D
OpponentDateResultMatch link
South Delhi Superstarz
South Delhi SuperstarzSOU		01 AugDSOU vs EAS T20 T20 Delhi Premier League Results Score 01.08.2026
New Delhi Tigers
New Delhi TigersNEW		100100D
OpponentDateResultMatch link
West Delhi Lions
West Delhi LionsWES		01 AugDWES vs NEW T20 T20 Delhi Premier League Results Score 01.08.2026
Purani Delhi 6
Purani Delhi 6PUR		100100D
OpponentDateResultMatch link
Central Delhi Kings
Central Delhi KingsCEN		31 JulDCEN vs PUR T20 T20 Delhi Premier League Results Score 31.07.2026
South Delhi Superstarz
South Delhi SuperstarzSOU		100100D
OpponentDateResultMatch link
East Delhi Riders
East Delhi RidersEAS		01 AugDSOU vs EAS T20 T20 Delhi Premier League Results Score 01.08.2026
West Delhi Lions
West Delhi LionsWES		100100D
OpponentDateResultMatch link
New Delhi Tigers
New Delhi TigersNEW		01 AugDWES vs NEW T20 T20 Delhi Premier League Results Score 01.08.2026

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