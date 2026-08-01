T20 Delhi Premier League Points Table 2026

West Delhi Lions vs Purani Delhi 6
T20 Delhi Premier League
WES
PUR
|Team Name
|M
|W
|L
|D
|NR
|PTS
|Series Form
Central Delhi KingsCEN
|1
|0
|0
|1
|0
|0
|D
East Delhi RidersEAS
|1
|0
|0
|1
|0
|0
|D
New Delhi TigersNEW
|1
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|0
|1
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|0
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Purani Delhi 6PUR
|1
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|1
|0
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South Delhi SuperstarzSOU
|1
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|1
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West Delhi LionsWES
|1
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