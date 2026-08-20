H2h Central Delhi Kings vs Purani Delhi 6 T20 T20 Delhi Premier League 28.08.2026

T20

CEN
CEN
PUR
PUR
Central Delhi Kings vs Purani Delhi 6

T20, T20 Delhi Premier League

CENCentral Delhi Kings

204

PURPurani Delhi 6

202

T20, T20 Delhi Premier League

PURPurani Delhi 6

CENCentral Delhi Kings