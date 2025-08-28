H2h North Delhi Strikers vs New Delhi Tigers T20 T20 Delhi Premier League 09.08.2026

T20

NOR
NOR
NEW
NEW
North Delhi Strikers vs New Delhi Tigers

T20, T20 Delhi Premier League

NORNorth Delhi Strikers

NEWNew Delhi Tigers

T20, T20 Delhi Premier League

NEWNew Delhi Tigers

NORNorth Delhi Strikers