H2h North Delhi Strikers vs Outer Delhi Warriors T20 T20 Delhi Premier League 23.08.2026

T20

NOR
NOR
OUT
OUT
North Delhi Strikers vs Outer Delhi Warriors

T20, T20 Delhi Premier League

OUTOuter Delhi Warriors

NORNorth Delhi Strikers

T20, T20 Delhi Premier League

NORNorth Delhi Strikers

OUTOuter Delhi Warriors