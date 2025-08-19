H2h Purani Delhi 6 vs East Delhi Riders T20 T20 Delhi Premier League 25.08.2026

T20

PUR
PUR
EAS
EAS
Purani Delhi 6 vs East Delhi Riders

T20, T20 Delhi Premier League

EASEast Delhi Riders

PURPurani Delhi 6

T20, T20 Delhi Premier League

PURPurani Delhi 6

EASEast Delhi Riders