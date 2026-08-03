Squads West Delhi Lions vs Purani Delhi 6 T20 T20 Delhi Premier League 03.08.2026

T20

Arun Jaitley Stadium

WES
WES

180

PUR
PUR

182

Playing

WES
WES
PUR
PUR

no information yet

First TeamSecond Team

Bench

WES
WES
PUR
PUR

no information yet

First TeamSecond Team