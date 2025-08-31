H2h Aries Kollam Sailors vs Trivandrum Royals T20 T20 Kerala League 22.08.2026

T20

ARI
ARI
TRI
TRI
Aries Kollam Sailors vs Trivandrum Royals

T20, T20 Kerala League

TRITrivandrum Royals

ARIAries Kollam Sailors

T20, T20 Kerala League

ARIAries Kollam Sailors

TRITrivandrum Royals