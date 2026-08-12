Squads Aries Kollam Sailors vs Trivandrum Royals T20 T20 Kerala League 22.08.2026

T20

ARI
ARI
TRI
TRI

Playing

ARI
ARI
TRI
TRI

no information yet

First TeamSecond Team

Bench

ARI
ARI
TRI
TRI

no information yet

First TeamSecond Team

Match has not started yet