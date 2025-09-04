H2h Thrissur Titans vs Calicut Globstars T20 T20 Kerala League 31.08.2026

T20

THR
THR
CAL
CAL
Thrissur Titans vs Calicut Globstars

T20, T20 Kerala League

CALCalicut Globstars

THRThrissur Titans

T20, T20 Kerala League

THRThrissur Titans

CALCalicut Globstars