H2h Thrissur Titans vs Trivandrum Royals T20 T20 Kerala League 28.08.2026

T20

THR
THR
TRI
TRI
Thrissur Titans vs Trivandrum Royals

T20, T20 Kerala League

THRThrissur Titans

TRITrivandrum Royals

T20, T20 Kerala League

TRITrivandrum Royals

THRThrissur Titans