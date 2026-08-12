Squads Thrissur Titans vs Trivandrum Royals T20 T20 Kerala League 28.08.2026

T20

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TRI
TRI

Playing

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THR
TRI
TRI

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First TeamSecond Team

Bench

THR
THR
TRI
TRI

no information yet

First TeamSecond Team

Match has not started yet