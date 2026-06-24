Squads Coastal Kings Mangaluru vs Bengaluru Blasters T20 T20 Maharaja Trophy 24.06.2026

T20

COA
COA

206

BBL
BBL

226

Playing

COA
COA
BBL
BBL

no information yet

First TeamSecond Team

Bench

COA
COA
BBL
BBL

no information yet

First TeamSecond Team