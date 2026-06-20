Bengaluru Blasters

Bengaluru Blasters

Country:India
Country Code:IND
Gender:Men

Players

2026 Players

Aaron Christie

Aashish Mahesh

India

Abhimanyu Mithun

India

Abhishek Ahlahwat

India

Aditya Goyal

India

Aman Khan

India

Benjamin Andrew Stokes

England

Bheem Rao Navale

India

Bhuvan M Raju

India

Dega Nischal

India

Gaurav

Gneshwar Naveen

India

Jagadeesha Suchith

India

Kush Tushar Marathe

Lochan Appanna

India

LR Chethan

India

Mayank Anurag Agarwal

India

Mohsin Khan

Niranjan Naik

India

Pavan Uday Deshpande

India

Prateek Arvindkumar Jain

India

Ronit Gajanan More

India

Santok Singh

India

Santokh Singh

Sarfaraz Ashraf

India

Shikhar Shetty

India

Shivkumar Rakshith

India

Shubhang Hegde

India

Suraj Ajay Ahuja

India

T Pradeep

India

Tanish Mahesh

TN Varun Rao

India

Vidyadhar Somashekhar Patil

India

Statistics

T20 Maharaja Trophy 2023

Matches Played10
Won1
Drawn0
Lost9
No result0

Bengaluru Blasters Team Schedule & Results

T20 Maharaja Trophy

Bengaluru Blasters News

View all

Get to know the Bengaluru Blasters team, understand what they are doing and achieving on the cricket field, what the future holds for them - all the latest news that will help you get a better feel for their motivation to win and set cricketing records.

Next edition of KPL only after corruption investigation is concluded, confirms KSCA official

Next edition of KPL only after corruption investigation is concluded, confirms KSCA official

Karnataka State Cricket Association (KSCA) treasurer Vinay Mruthyunjaya has confirmed that the next edition of the Karnataka Premier League (KPL) will be held only after the investigation into the multi-crore scam is complete. But Mruthyunjaya denied any connection between cheer girls and the KPL.

Bengaluru Blasters04:57 PM, 10 November, 2019

BCCI await Karnataka police report before taking further action in KPL match-fixing scandal

Bengaluru Blasters11:33 AM, 06 November, 2019

KPL fixing probe gets deeper as second player arrested by Karnataka Crime Branch

Bengaluru Blasters03:58 PM, 27 October, 2019

Karnataka Premier League | Bowling coach and batsman face fixing charges, arrested

Bengaluru Blasters12:30 PM, 14 August, 2019

Eighth edition of KPL set to commence on August 16

Another teams

New Jersey Somerset Cavaliers

New Jersey Somerset Cavaliers

Netherlands U19

Netherlands U19

New England Eagles

New England Eagles

Gulbarga Mystics

Gulbarga Mystics

Argentina U19

Argentina U19

Dallas Xforia Giants

Dallas Xforia Giants

Lone Star Athletics

Lone Star Athletics

Dallas Mustangs

Dallas Mustangs

Shivamogga Strikers

Shivamogga Strikers

Guernsey U19

Guernsey U19