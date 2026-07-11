H2h Shivamogga Yodhas vs Coastal Kings Mangaluru T20 T20 Maharaja Trophy 11.07.2026

T20

SHI
SHI

144

COA
COA

143

Shivamogga Yodhas vs Coastal Kings Mangaluru

T20, T20 Maharaja Trophy

COACoastal Kings Mangaluru

162

SHIShivamogga Yodhas

165

T20, T20 Maharaja Trophy

SHIShivamogga Yodhas

113

COACoastal Kings Mangaluru

118