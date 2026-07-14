H2h Ruby White Town Legends vs Karaikal Knights T20 T20 Pondicherry Premier League 14.07.2026

T20

RUB
RUB

187

KAR
KAR

191

Ruby White Town Legends vs Karaikal Knights

T20, T20 Pondicherry Premier League

KARKaraikal Knights

RUBRuby White Town Legends

T20, T20 Pondicherry Premier League

RUBRuby White Town Legends

KARKaraikal Knights