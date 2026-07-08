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T20 Pondicherry Premier League
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Ruby White Town Legends vs Yanam Royals
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H2h
H2h Ruby White Town Legends vs Yanam Royals T20 T20 Pondicherry Premier League 08.07.2026
Jul 08, 2026
T20
08:30
AM
RUB
156
YAN
157
Results
Match Details
H2H
Ruby White Town Legends vs Yanam Royals
Jul 21, 2025
T20, T20 Pondicherry Premier League
Yanam Royals
Ruby White Town Legends
Jul 09, 2025
T20, T20 Pondicherry Premier League
Ruby White Town Legends
Yanam Royals