H2h Ruby White Town Legends vs Yanam Royals T20 T20 Pondicherry Premier League 08.07.2026

T20

RUB
RUB

156

YAN
YAN

157

Ruby White Town Legends vs Yanam Royals

T20, T20 Pondicherry Premier League

YANYanam Royals

RUBRuby White Town Legends

T20, T20 Pondicherry Premier League

RUBRuby White Town Legends

YANYanam Royals